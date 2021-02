Jerome Boateng chi è? Età, altezza, carriera e vita privata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Jerome Boateng chi è? Conosciamo meglio il giovane calciatore a cui nelle scorse ore è morta la sua ex fidanzata. Anche suo fratello è molto famoso. foto facebookLa storia con Kasia Lenhardt era finita circa una settimana fa dopo 15 mesi insieme, a colpire però è stata la notizia della morte improvvisa della giovane modella tedesca che almeno per il momento resta un giallo. “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)chi è? Conosciamo meglio il giovane calciatore a cui nelle scorse ore è morta la sua ex fidanzata. Anche suo fratello è molto famoso. foto facebookLa storia con Kasia Lenhardt era finita circa una settimana fa dopo 15 mesi insieme, a colpire però è stata la notizia della morte improvvisa della giovane modella tedesca che almeno per il momento resta un giallo. “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ...

DiMarzio : Il difensore del #BayernMonaco non figura nel registro degli indagati - statodelsud : Kasia Lenhardt, modella ex fidanzata di Jerome Boateng, trovata morta in casa a 25 anni - Pino__Merola : Kasia Lenhardt, modella ex fidanzata di Jerome Boateng, trovata morta in casa a 25 anni - wiseandgolden10 : RT @GDS_it: Morta a 25 anni la modella #KasiaLenhardt, ex fidanzata di #JeromeBoateng - news_mondo_h24 : Trovata morta l’ex di Jerome Boateng, si erano lasciati di una settimana -