Inzaghi teme un giocatore del Bologna | “Senza quell’esperienza non sarei qui”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Anticipo di campionato per il Benevento. I giallorossi scenderanno in campo venerdì sera (ore 20:45), ospiti al Renato Dall’Ara deldi Sinisa Mihajlovic. Gara da ex per Filippo, il tecnico piacentino torna nella città emiliana dopo il successo ottenuto nella sfida di andata grazie alla rete di Lapadula. L’allenatore della Strega è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match valevole per la terza giornata di ritorno. Questi i temi affrontati. Convocati – Penso ci saranno Gaich e Moncini. Valuterò chi dei due è più pronto. Gaich viene da 45 giorni di inattività, deve recuperare giocando magari qualche spezzone. Moncini mi ha sorpreso, ha dimostrato di stare già bene. Entrambi non sono al massimo della forma ma hanno la possibilità di essere convocati. Centrocampo – Purtroppo avremo fuori ...