Il giocatore di Vitality apEX si prende una pausa dalla scena competitiva di CSGO

Leggi su esports247

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilprofessionista diDan ‘’ Madesclaire ha annunciato oggi che sirà unae non gareggerà per Teamalmeno per tutta la durata del BLAST Premier Spring Groups ma con la possibilità di prolungare la sua assenza anche più a lungo. Perquesta sarà una grande assenza, soprattutto per la decisione inaspettata e il poco preavviso per correre ai ripari. La squadra si trova nella parte bassa del tabellone per via della sconfitta contro CompLexity. Il motivo di questa decisione da parte diè di carattere personale,cita nel post di annuncio per via del conflitto interiore dovuto a combattimenti giornalieri e ...