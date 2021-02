I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 10 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 12.956 nuovi casi positivi da coronavirus e 336 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.408 (247 in meno di ieri), di cui 2.128 nei reparti di terapia intensiva (15 Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 12.956 nuovi casi positivi dae 336 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.408 (247 in meno di ieri), di cui 2.128 nei reparti di terapia intensiva (15

