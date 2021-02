Heineken chiude esercizio 2020 in rosso a taglia 8.000 posti lavoro

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –i contiined annuncia un maxi taglio didi, La big olandese della birra licenzierà 8.000 persone in tutto il mondo, pari a quasi il 10% della sua forza, nell’ambito di un piano di ristrutturazione volto alla riduzione dei costi. La misura è scattata dopo cheha annunciato di aver chiuso l’, colpito dalla pandemia, con una perdita di 204 milioni di euro, pari ad un calo del 109% rispetto ai 2m1 miliardi di utile riportati l’anno precedente. Le vendite hanno accusato un calo di oltre il 17% a 23 miliardi di euro, a causa della chiusura di molti bar e ristoranti per le restrizioni causate dal Covid. Il Ceo Dolf van den Brink ha parlato ...

i conti 2020 in rosso ed annuncia un maxi taglio di posti di lavoro , La big olandese della birra licenzierà 8.000 persone in tutto il mondo , pari a quasi il 10% della sua forza ...(LEGGI ARTICOLO)
Il gigante della birra olandese Heineken, numero due al mondo nel suo settore, taglierà circa 8000 posti di lavoro in tutto il mondo. Lo ha annunciato il gruppo comunicando i conti annuali, chiusi con ...
Covid e restrizioni: il fatturato crolla del 109% rispetto all'anno prima. Heineken: "Anno di interruzioni e transizioni senza precedenti" ...