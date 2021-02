Grillo ora chiede a Draghi un super ministero “green”. Ma i 5 Stelle stanno giocando col fuoco (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Il M5S è nel caos più totale e mentre Crimi annuncia che il voto su Rousseau è rimandato a data da destinarsi, Grillo – che aveva chiesto di bloccare la votazione online – ora rilancia e chiede a Draghi un super ministero della transizione ecologica (per i 5 Stelle, ovviamente). Intanto Maria Elena Boschi a nome di Italia Viva dice che non c’è tempo da perdere, che il premier incaricato non può aspettare l’esito del voto degli iscritti del M5S. L’impressione è che – al di là dello scontro interno – i 5 Stelle stiano prendendo tempo con l’auspicio che stasera, al termine delle consultazioni con le parti sociali, Draghi parli. E poi decidere il da farsi (compreso il voto su Rousseau). La base grillina vuole votare e in molti si dicono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Il M5S è nel caos più totale e mentre Crimi annuncia che il voto su Rousseau è rimandato a data da destinarsi,– che aveva chiesto di bloccare la votazione online – ora rilancia eundella transizione ecologica (per i 5, ovviamente). Intanto Maria Elena Boschi a nome di Italia Viva dice che non c’è tempo da perdere, che il premier incaricato non può aspettare l’esito del voto degli iscritti del M5S. L’impressione è che – al di là dello scontro interno – i 5stiano prendendo tempo con l’auspicio che stasera, al termine delle consultazioni con le parti sociali,parli. E poi decidere il da farsi (compreso il voto su Rousseau). La base grillina vuole votare e in molti si dicono ...

