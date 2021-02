Gomorra 5 | l’annuncio di Salvatore Esposito | quando esce la serie

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)pubblica un annuncio sui suoi canali social, riguarda5: ecco le parole dell’attoreè unatelevisiva liberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano e andata in onda per la prima volta nel 2014 su Sky Italia. Laha avuto un successo straordinario, sia in Italia che nel mondo. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.