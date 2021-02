Gestore del bistrot Bonaccorsi contro un cronista ‘Dire’: “Ti spezzo il collo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BOLOGNA – “Ti spezzo il collo”. “Ho la tua foto”. Sono alcune delle frasi proferite dal gestore del bistrot Bonaccorsi di via Saragozza, a Bologna, nei confronti del giornalista dell’agenzia ‘Dire’ che oggi si è recato fuori dal locale dopo che il sindaco, Virginio Merola, ha firmato un’ordinanza che, come recita il comunicato dell’amministrazione, ne impone la chiusura dalle 15 alle 6 “dopo numerose segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di contenimento imposte dalla pandemia”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BOLOGNA – “Ti spezzo il collo”. “Ho la tua foto”. Sono alcune delle frasi proferite dal gestore del bistrot Bonaccorsi di via Saragozza, a Bologna, nei confronti del giornalista dell’agenzia ‘Dire’ che oggi si è recato fuori dal locale dopo che il sindaco, Virginio Merola, ha firmato un’ordinanza che, come recita il comunicato dell’amministrazione, ne impone la chiusura dalle 15 alle 6 “dopo numerose segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di contenimento imposte dalla pandemia”.

