Europarlamento approva regolamento fondo Recovery Rrf da 672 miliardi

La plenaria del Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza, con 582 voti contro 40 contrari e 69 astensioni, il regolamento sul, funzionamento, gli obiettivi, il finanziamento e le ...

La plenaria del Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza, con 582 voti contro 40 contrari e 69 astensioni, il regolamento sul, funzionamento, gli obiettivi, il finanziamento e le ...

Il Parlamento europeo di Bruxelles ha approvato la governance del Recovery Fund da 672,5 da miliardi di euro, la parte più consistente del pacchetto Next ...

Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo è stato approvato con una ampia maggioranza: 582 ...

