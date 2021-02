Efficientamento energetico | da CDP 5 | 5 milioni di euro al Comune di Palma di Montechiaro

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha stipulato con ildidi(AG) un prestito per un valore di 5,5diper progetti di riqualificazione energetica e gestionale degli impianti di pubblica illuminazione e integrazione dei servizi smart city e smart metering. Il progetto, spiega Cdp in una nota, mira al riammodernamento degli impianti, all’, al rispetto degli standard di sicurezza e al contenimento dell’inquinamento luminoso. Sulla rete di illuminazione pubblica delsiciliano sara` prevista anche l’integrazione di dispositivi e sistemi di sensoristica ambientale con funzionalita` Smart City (sensoristica) e Smart Metering (lettura contatori). “Il progetto – fa sapere Cdp – ...

