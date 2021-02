Diletta ed Eleonora Incardona, che spavento: c’è uno sviluppo nelle indagini (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arrivano importanti sviluppi sui furti subiti da Diletta Leotta ed Eleonora Incardona. A cosa hanno portato fino a ora le indagini Un gruppo di malviventi ha razziato diverse abitazioni a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arrivano importanti sviluppi sui furti subiti daLeotta ed. A cosa hanno portato fino a ora leUn gruppo di malviventi ha razziato diverse abitazioni a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Italia_Notizie : Furti in casa di Diletta Leotta, Eleonora Incardona e interista Hakimi: presa a Milano la banda dei ladri acrobati - rep_milano : Furti in casa di Diletta Leotta, Eleonora Incardona e interista Hakimi: presa a Milano la banda dei ladri acrobati… - varesenews : Svaligiò le case di Diletta Leotta ed Eleonora Incardona, in manette a Caronno Pertusella -