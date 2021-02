Calcio in lutto, stroncato da una malore il calciatore aveva solo 44 anni. A trovarlo, la madre (Di mercoledì 10 febbraio 2021) lutto nel mondo del Calcio. aveva 44 anni, a stroncarlo probabilmente un infarto. Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa dell’x difensore i social sono stati invasi da messaggi di cordoglio. Decine i messaggi comparsi. Amici, tifosi, dirigenti sportivi, un lungo funerale virtuale. “Un profondo dolore ha colpito la società Gladiator 1924. È venuto a mancare uno dei pilastri difensivi della vittoria del campionato di Serie D 2001/02, riconfermato anche per la stagione successiva in C2. Ritornato a Santa Maria Capua Vetere nella stagione 2006/07 e 2007/08. Alla famiglia le più sentite condoglianze”. E ancora: “Con il dolore nel cuore la Scafatese Calcio 1922 saluta Raffaela, venuto a mancare prematuramente. Guerriero instancabile, leader difensivo, è stato una delle colonne della squadra ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)nel mondo del44, a stroncarlo probabilmente un infarto. Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa dell’x difensore i social sono stati invasi da messaggi di cordoglio. Decine i messaggi comparsi. Amici, tifosi, dirigenti sportivi, un lungo funerale virtuale. “Un profondo dolore ha colpito la società Gladiator 1924. È venuto a mancare uno dei pilastri difensivi della vittoria del campionato di Serie D 2001/02, riconfermato anche per la stagione successiva in C2. Ritornato a Santa Maria Capua Vetere nella stagione 2006/07 e 2007/08. Alla famiglia le più sentite condoglianze”. E ancora: “Con il dolore nel cuore la Scafatese1922 saluta Raffaela, venuto a mancare prematuramente. Guerriero instancabile, leader difensivo, è stato una delle colonne della squadra ...

