Bravely Default II in un nuovo video incentrato sul sistema di combattimento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Square Enix e Nintendo hanno pubblicato un nuovo trailer gameplay per l'imminente gioco di ruolo Bravely Default II; questo nuovo trailer ci consente di dare uno sguardo approfondito al combattimento a turni che attende i giocatori. Con un cast completamente nuovo di personaggi in un mondo completamente inedito, il gioco segue il marinaio Seth, la principessa Gloria, lo studioso itinerante Elvis e il mercenario Adelle mentre si avventurano attraverso il continente di Excillant. Nonostante il nome, Bravely Default II è tecnicamente il terzo gioco della serie, seguito da Bravely Second: End Layer del 2016 e dall'originale Bravely Default del 2012, entrambi per Nintendo 3DS. "Il mondo è in grave ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Square Enix e Nintendo hanno pubblicato untrailer gameplay per l'imminente gioco di ruoloII; questotrailer ci consente di dare uno sguardo approfondito ala turni che attende i giocatori. Con un cast completamentedi personaggi in un mondo completamente inedito, il gioco segue il marinaio Seth, la principessa Gloria, lo studioso itinerante Elvis e il mercenario Adelle mentre si avventurano attraverso il continente di Excillant. Nonostante il nome,II è tecnicamente il terzo gioco della serie, seguito daSecond: End Layer del 2016 e dall'originaledel 2012, entrambi per Nintendo 3DS. "Il mondo è in grave ...

Eurogamer_it : Nuovo video per #BravelyDeafultII incentrato sul sistema di combattimento. - alisander91 : Bravely Default II | Un trailer mostra il combattimento - PokeMillennium : Prepariamoci a scontri epici in Bravely Default II #PokemonMillennium #BravelyDefault #BravelyDefault2 #SquareEnix… - AkibaGamers : Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al sistema di combattimento di BRAVELY DEFAULT II, in arrivo il 26… - NPlayerItalia : Nintendo ha pubblicato un nuovo spettacolare trailer dedicato a Bravely Default II -