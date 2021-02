Borse prudenti, occhi puntati su trimestrali e inflazione Usa. Spread poco mosso sopra i 95 punti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Tesoro collocherà BoT a 12 mesi per un ammontare fino a 7 miliardi di euro, per proseguire giovedì con i più impegnativi BTp a 3,7 e 20 anni per complessivi 9 miliardi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Tesoro collocherà BoT a 12 mesi per un ammontare fino a 7 miliardi di euro, per proseguire giovedì con i più impegnativi BTp a 3,7 e 20 anni per complessivi 9 miliardi

... per proseguire giovedì con i più impegnativi BTp a 3,7 e 20 anni per complessivi 9 miliardi I mercati azionari europei si muovono prudenti e in cerca di direzione, dopo la seduta interlocutoria di ...

Movimenti in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. L'attenzione degli investitori oggi è concentrata oltre alle trimestrali anche alle banche ...

Il Tesoro collocherà BoT a 12 mesi per un ammontare fino a 7 miliardi di euro, per proseguire giovedì con i più impegnativi BTp a 3,7 e 20 anni per complessivi 9 miliardi ...

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente, che tirano il fiato dopo un inizio di settimana positivo. A cavallo della parità anche la piazza di Milano, che negli ulti ...

