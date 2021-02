Bonaccini | ' Salvini spiegherà ai suoi elettori perché si è tolto la maglia No Euro'

globalistIT : Curiosissimi di sapere cosa ne pensano i leghisti della Padania indipendente... - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: Il capogruppo di #Italiaviva al Senato dice a Domani: «Noi adesso abbiamo il compito di aggregare i riformisti, c’è uno… - DomaniGiornale : Il capogruppo di #Italiaviva al Senato dice a Domani: «Noi adesso abbiamo il compito di aggregare i riformisti, c’è… - giuliocolecchia : @lageloni arrivo di draghi stia rendendo tutti ragionevoli. Grillo per quello che dicevi, Salvini rivisitando l'ant… - Methamorphose30 : RT @ComunistaRosso: Non vedo l'ora di vedere sullo stesso palco Mattia Santori, Stefano Bonaccini, Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni uniti… -

"Questo è un Governo che nasce, proprio perché chi lo guida si chiama Mario Draghi, con una forte impronta europeista e il Pd sta esattamente dove è sempre stato" ha sottolineato. "Chi in ...... ex Goldman Sachs ed ex Bce, ma anche a Matteo. Nel suo video di ieri sera Grillo aveva ... Ore 11,15 " Regioni,: "Chiesto incontro urgente sul Recovery" " Parla Stefano, ..."Questo è un Governo che nasce, proprio perché chi lo guida si chiama Mario Draghi, con una forte impronta europeista e il Pd sta esattamente dove è sempre stato" ha sottolineato Bonaccini ...Roma, 10 febbraio 2021 - Non c'è sosta per il premier incaricato Mario Draghi che dopo Regioni, enti locali e Confindustria ha incontratoi i sindacati. I sindacati hanno chiesto il prolungamento del b ...