Bologna avvia uno studio sulla droga ‘Purple drank’ | sciroppo con bibita

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) BOLOGNA – Tra i ragazzi si starebbe diffondendo un nuovo modo per ‘sballarsi’: mescolare lo sciroppo per la tosse, a base di codeina, con una bevanda analcolica (o anche alcol). Il mix darebbe effetti come alterazione della coscienza, deliri e allucinazioni, sia calmanti che euforici, allo stesso modo di altri oppioidi. Questi sciroppo ‘rinforzato’ si chiama ‘Purple drank’ ed è finito sotto i riflettori dell’Osservatorio epidemiologico e delle dipendenze dell’Ausl di Bologna, al punto che gli esperti dell’Azienda sanitaria hanno avviato una ricerca, in collaborazione con il Serd di Forlì e Rimini. Si tratta del primo studio di questo tipo in Italia. “È compito di chi fa ricerca vedere la realtà nella sua evoluzione e non aspettare che accadano gli eventi”, spiega alla ‘Dire’ Raimondo Pavarin, direttore dell’Osservatorio e referente scientifico dello studio insieme a Edoardo Polidori.