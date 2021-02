Altro che incompetenti | ecco i risultati del Conte bis

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Raffaele Garbellano Mentre stiamo assistendo alla beatificazione di Mario Draghi, con tanto di agiografie sui principali giornali, sarebbe onesto ricordare iottenuti in un anno dal Governo degliappena dimissionario. 1. La gestione efficace della pandemia, nella prima e nella seconda ondata. Non sappiamo se nel migliore modo possibile ma sicuramente meglio di tanti altri paesi occidentali. Primo governo democratico ad aver dovuto affrontare la più grande catastrofe dopo la Seconda Guerra Mondiale (ricordiamolo!). Mentre tuttora l’andamento dei contagi sembra in fase di crescita stabile, meglio di altri paesi paragonabili al nostro. 2. Il sostegno all’economia con la stimolazione della domanda con più di 100 miliardi iniettati nel sistema in modo più trasversale possibile. Probabilmente esistono ricette diverse (forse un ...

