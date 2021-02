Uomini e Donne 9 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 9 febbraio 2021) Il grande giorno è arrivato, o quasi. Davide Donadei è vicino alla scelta. Secondo le anticipazioni del Vicolodellenews, nella puntata di oggi, martedì 9 febbraio, il protagonista di Uomini e Donne dovrebbe essere proprio il tronista pugliese. Che, come noto, ha già fatto la sua scelta. I fan sono in attesa di vedere la puntata in onda. Secondo alcuni verrà trasmessa proprio oggi, ma non è da escludere che il giorno in cui vedremo il tronista indicare la ragazza con cui intende uscire dallo studio sia domani. Intanto Davide ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno suscitato stupore e un pizzico di nostalgia nelle due corteggiatrici, arrivate in fondo al percorso nel dating show di canale 5. “È finito un percorso in cui una delle due, vuoi o non vuoi, la devi lasciare. È tosta. Non ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) Il grande giorno è arrivato, o quasi. Davide Donadei è vicino alla scelta. Secondo ledel Vicolodellenews, nella puntata di, martedì 9, il protagonista didovrebbe essere proprio il tronista pugliese. Che, come noto, ha già fatto la sua scelta. I fan sono in attesa di vedere la puntata in onda. Secondo alcuni verrà trasmessa proprio, ma non è da escludere che il giorno in cui vedremo il tronista indicare la ragazza con cui intende uscire dallo studio sia domani. Intanto Davide ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno suscitato stupore e un pizzico di nostalgia nelle due corteggiatrici, arrivate in fondo al percorso nel dating show di canale 5. “È finito un percorso in cui una delle due, vuoi o non vuoi, la devi lasciare. È tosta. Non ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - chiummolo : RT @Monicanpl: Ha iniziato a prendermi in giro ad agosto, ha ripreso oggi. Si celano dietro foto e nomi falsi, si credono uomini apostrofan… - zazoomblog : Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: Gemma chiude con Maurizio Armando smaschera Nicole - #Uomini #Donne… -