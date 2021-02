Rugby, Niccolò Cannone: “Giocare a Twickenham con la maglia della Nazionale sarebbe un sogno” (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi pomeriggio ha parlato ai microfoni di OA Sport, nel corso del consueto incontro stampa da remoto, che verrà organizzato dalla FIR durante tutto il periodo del Sei Nazioni di Rugby, Niccolò Cannone, seconda linea classe 1998 della Nazionale italiana e del Benetton Rugby. Avete già incrociato l’Inghilterra ad ottobre, però a Roma: anche se sarà uno stadio vuoto, che emozione sarà Giocare a Twickenham con la maglia della Nazionale? “Se avrò la possibilità di Giocare, sarà un sogno perché è uno dei templi del Rugby. Io mi reputo veramente fortunato ad aver avuto la possibilità di esordire al Millennium (si riferisce al Millennium Stadium di Cardiff, ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi pomeriggio ha parlato ai microfoni di OA Sport, nel corso del consueto incontro stampa da remoto, che verrà organizzato dalla FIR durante tutto il periodo del Sei Nazioni di, seconda linea classe 1998italiana e del Benetton. Avete già incrociato l’Inghilterra ad ottobre, però a Roma: anche se sarà uno stadio vuoto, che emozione saràcon la? “Se avrò la possibilità di, sarà unperché è uno dei templi del. Io mi reputo veramente fortunato ad aver avuto la possibilità di esordire al Millennium (si riferisce al Millennium Stadium di Cardiff, ...

VWHPortsmouth : SIX NATIONS RUGBY ???? Italy vs ???? France [58'] TRIPLE REPLACEMENT Italy OFF: 02 Luca Bigi, 05 David Sisi and 06 S… - RugbyUnplugged : #ItalRugby 3 - 45 #XVdeFrance 62mins Gianmarco Lucchesi , Niccolò Cannone and Federico Ruzza for Bij, Sisi and Neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Niccolò ITALRUGBY, CANNONE: 'AFFRONTIAMO L'INGHILTERRA COME L'ULTIMO PRECEDENTE A OTTOBRE'

Roma " Un timido sole ha accompagnato la Nazionale Italiana Rugby durante l'allenamento odierno in preparazione al secondo incontro del Guinness Sei Nazioni ...possiamo ripartire " ha dichiarato Niccolò ...

Sei Nazioni: convocati contro l'Inghilterra i livornesi Lucchesi e Mori

... 33 caps) " capitano Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 3 caps)* Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)* Seconde Linee Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 9 caps)* Riccardo FAVRETTO (Mogliano ...

Roma " Un timido sole ha accompagnato la Nazionale Italianadurante l'allenamento odierno in preparazione al secondo incontro del Guinness Sei Nazioni ...possiamo ripartire " ha dichiarato...... 33 caps) " capitano Gianmarco LUCCHESI (Benetton, 3 caps)* Marco MANFREDI (ZebreClub, esordiente)* Seconde LineeCANNONE (Benetton, 9 caps)* Riccardo FAVRETTO (Mogliano ...