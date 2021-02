Rischio atrocità nel Tigray | allarme dell’Onu

(Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo l’Onu ildinelrimane alto. Il governo di Abiy Ahmed sembra non voler garantire il rispetto dei diritti umani nella regione tigrina. Alice Wairimu Nderito, funzionaria Onu, ha denunciato alla BBC la difficile situazione etiope, esortando Addis Abeba ad intervenire per ristabilire lo stato di diritto.nel

Un'alta funzionaria dell'Onu ha avvertito che "ildiin Etiopia rimane alto e probabilmente peggiorerà" se il governo non interverrà con urgenza. La consigliera speciale dell'Onu per la prevenzione dei genocidi, Alice Wairimu Nderitu,...'Una chiusura estesa di Internet li metterà a maggiordi ulteriori gravissime violazioni ... o anche solo riconoscere, lecommesse dal regime birmano contro l'etnia dei Rohinya, non è ...