Positivo al Covid con tosse e mal di gola sorpreso in albergo con una prostituta: denunciato (Di martedì 9 febbraio 2021) Era Positivo al coronavirus. Aveva persino qualche sintomo, tra cui tosse e mal di gola. Eppure non ha resistito al desiderio di condividere qualche momento di piacere con una prostituta. Ma a incastrarlo il check-in in albergo. Positivo al Covid sorpreso in albergo con una prostituta: denunciato L'uomo, un 63enne di Vignate, in provincia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

