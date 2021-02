Pomeriggio 5, Floriana Secondi va fuori di sé e si toglie la maglia in diretta. Poi la frase choc a Barbara D'Urso. 'Mi ha detto muori?' (Di martedì 9 febbraio 2021) Floriana Secondi va fuori di sé e si toglie la maglia in diretta. Poi la frase choc a Barbara D'Urso. ' Mi ha detto muori? '. Contrattempo in diretta oggi nel salotto di Canale 5. Nello spazio ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021)vadi sé e silain. Poi laD'. ' Mi ha? '. Contrattempo inoggi nel salotto di Canale 5. Nello spazio ...

CheDonnait : Mi sa che Floriana è stata scartata dall'Isola dei Famosi. Così, a naso #pomeriggio5 - Notiziedi_it : Pomeriggio 5, Floriana Secondi furiosa per non essere stata presa all’Isola dei Famosi 2021 | Video Mediaset - idiripitinti : @gieffepparo A pomeriggio 5 tutti contro MTR tranne Barbara, Floriana e Martina quella che vinse il GF16 - Unf_Tweet : - nomeorribile : MA CHE STA FACENDO FLORIANA A POMERIGGIO 5 URLO MANDA FRECCIATINE A CIACCI URLO SECONDO ME SI RIFERISCE ALL'ISOLA -