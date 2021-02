Picchia la moglie in auto, si schianta contro un palo e continua i maltrattamenti in casa: arrestato (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno tratto in arresto un 44enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari dell’Arma sono intervenuti perche’ alcuni cittadini hanno allertato il 112, raccontando di un uomo che usava violenza a una donna in una vettura. Chiamate successive segnalavano che lo stesso veicolo fosse finito contro un palo dell’illuminazione in via Ripuaria. Quando sono arrivati, i carabinieri hanno trovato l’auto, ma del proprietario e della donna nessuna traccia. Identificato il titolare del veicolo, hanno raggiunto la sua abitazione e, poco prima di entrare, hanno sentito un grido. In casa, una donna con evidenti lesioni al volto e sangue che le colava dal naso era violentemente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno tratto in arresto un 44enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine perin famiglia e lesioni personali. I militari dell’Arma sono intervenuti perche’ alcuni cittadini hanno allertato il 112, raccontando di un uomo che usava violenza a una donna in una vettura. Chiamate successive segnalavano che lo stesso veicolo fosse finitoundell’illuminazione in via Ripuaria. Quando sono arrivati, i carabinieri hanno trovato l’, ma del proprietario e della donna nessuna traccia. Identificato il titolare del veicolo, hanno raggiunto la sua abitazione e, poco prima di entrare, hanno sentito un grido. In, una donna con evidenti lesioni al volto e sangue che le colava dal naso era violentemente ...

