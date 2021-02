Ntcham si presenta all’OM e chiarisce | “Sono sorpreso | Villas-Boas mi conosceva e lo sapeva Vicino al Marsiglia già nel 2019”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 9 febbraio 2021) Giorno dizione per Olivierl’ultimo acquisto delche tanto ha fatto infuriare l’ormai ex tecnico dell’OMfino a rassegnare le dimissioni. A margine di ciò, ha voluto chiarire alcune affermazioni, in particolare quelle dove l’ex tecnico non sarebbe stato a conoscenza dell’arrivo del centrocampista: “ Mistate dette queste parole, e mi hamolto perché quando ho finito l’Euro con gli U21 (), l’OM mi voleva, Zubizarreta aveva contattato il mio entourage. Andrémibene, lo. Mi hamolto, ma poi ho ignorato questa storia perchéfelice di ...