Nervesa: fa il pieno in 2 ore con 148 transazioni da 30 centesimi, record di scontrini (Di martedì 9 febbraio 2021) Beccato il furbetto del cashback, effettua 148 transazioni per fare 50 euro di benzina. È accaduto a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. L'uomo ha passato quasi 2 ore presso una pompa di benzina per fare più transazioni possibili sfruttando così il cashback e inserirsi nelle 100mila persone che potranno ricevere i 1.500 euro di bonus. Beccato il furbetto del cashback: per 50 euro di benzina ha effettuato 148 transazioni Ma questo non è un caso isolato, sono tanti infatti a sfruttare il rimborso delle spese. Ad essere più colpito è proprio il settore del rifornimento di carburante. Da qualche mese nel nostro Paese si sta sperimentando il fenomeno del cashback, ovvero il rimborso del 10% su qualsiasi spesa effettuata, ad eccezione di quella online. E così spuntano i furbetti che approfittano di questo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Beccato il furbetto del cashback, effettua 148per fare 50 euro di benzina. È accaduto adella Battaglia, in provincia di Treviso. L'uomo ha passato quasi 2 ore presso una pompa di benzina per fare piùpossibili sfruttando così il cashback e inserirsi nelle 100mila persone che potranno ricevere i 1.500 euro di bonus. Beccato il furbetto del cashback: per 50 euro di benzina ha effettuato 148Ma questo non è un caso isolato, sono tanti infatti a sfruttare il rimborso delle spese. Ad essere più colpito è proprio il settore del rifornimento di carburante. Da qualche mese nel nostro Paese si sta sperimentando il fenomeno del cashback, ovvero il rimborso del 10% su qualsiasi spesa effettuata, ad eccezione di quella online. E così spuntano i furbetti che approfittano di questo ...

Zeus_Kairos : Questa è per la buonanotte a @ppiersante che è uomo saggio e si tiene lontano come me da certi fenotipi. - borg_gio : - Tersite66 : Passa due ore al distributore e fa il pieno con 148 transazioni da 30 centesimi: record di scontrini a Nervesa.… - M4uRo78 : @alexchicchi @repubblica C'è chi è riuscito a far meglio ?????? - Claudio18709041 : Se viene confermata questa??????.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana: Passa due ore al distributore e fa i… -