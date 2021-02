Nadal-Mmoh in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2021

(Di martedì 9 febbraio 2021) Rafaelincrocia il suo cammino con Michaelal secondo turno degli. Lo spagnolo si è messo alle spalle i problemi fisici che non gli avevano permesso di presenziare all’Atp Cup: una netta vittoria quella confezionata all’esordio contro Laslo Djere. Ora affronta il giovane americano, reduce dal successo ai danni di Troicki. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata di giovedì 11 febbraio conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del match è affia Eurosport ...

DiegoAmbrosin : 6-3 6-4 6-1 a Djere. Un #Nadal in scioltezza senza mai forzare troppo...fisicamente l'ho visto benino, nel terzo so… -

buona la prima di Rafaelche ha iniziato l'avventura all'Open d'Australia 2021 superando per 6 - 3 6 - 4 6 - 1 il serbo ...attende al secondo turno il vincente tra Victor Troicki e Michael. ..., che ha vinto l'Australian Open nel 2009 e perso altre due finali, può superare i venti Slam di Roger Federer . Al 2° turno troverà uno tra lo statunitensee il serbo Troicki. Avanti ...(ANSA) – ROMA, 09 FEB – Tutto facile per Rafa Nadal nel match d’esordio degli Open d’Australia. Il campione spagnolo, arrivato all’appuntamento con il primo slam della stagione non al top della forma, ...Ecco come vedere il secondo turno tra Nadal e Mmoh in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 ...