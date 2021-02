Marotta: «Le voci sulla cessione del club non destabilizzano, questo è un gruppo molto coeso» (Di martedì 9 febbraio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il tema è quello delle voci sulla cessione dell’Inter. Marotta ha negato che possano destabilizzare il gruppo, che ha definito molto coeso. «Importante il rientro di Lukaku, ma tutto il gruppo sta facendo bene, al di là di chi gioca. Le voci sulla cessione del club? Non destabilizzano, questo è un gruppo molto coeso. C’è un lavoro certosino da parte di Conte e Oriali. E quando c’è compattezza, anche i grandi problemi diventano ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il tema è quello delledell’Inter.ha negato che possano destabilizzare il, che ha definito. «Importante il rientro di Lukaku, ma tutto ilsta facendo bene, al di là di chi gioca. Ledel? Nonè un. C’è un lavoro certosino da parte di Conte e Oriali. E quando c’è compattezza, anche i grandi problemi diventano ...

TV7Benevento : Calcio: Marotta, 'voci cessione Inter? Quando c'è compattezza grandi problemi diventano piccoli'... - napolista : Marotta: «Le voci sulla cessione del club non destabilizzano, questo è un gruppo molto coeso» Alla Rai: «C’è un la… - Damiano__89 : RT @marifcinter: Marotta: 'Le voci su Suning destabilizzano? No, perché il gruppo è molto coeso. C'è un lavoro certosino di Conte e Oriali.… - epolimeni : RT @marifcinter: Marotta: 'Le voci su Suning destabilizzano? No, perché il gruppo è molto coeso. C'è un lavoro certosino di Conte e Oriali.… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, Marotta: 'Voci sulla proprietà non disturbano. Anche i grandi problemi diventano piccoli' -