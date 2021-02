Marocco, alluvione provoca la morte di 28 operai tessili (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 28 le persone decedute a causa dell’ultimo volentissimo alluvione che ha colpito un laboratorio tessile di Tangeri, Marocco. Le forti pioggie dell’ultimo periodo, causate da un vortice di bassa pressione, hanno devastato la zona residenziale di Branes, uno dei quartieri della città marocchina, che ora sta contando danni economici importanti. Secondo l’agenzia di stampa Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 28 le persone decedute a causa dell’ultimo volentissimoche ha colpito un laboratorio tessile di Tangeri,. Le forti pioggie dell’ultimo periodo, causate da un vortice di bassa pressione, hanno devastato la zona residenziale di Branes, uno dei quartieri della città marocchina, che ora sta contando danni economici importanti. Secondo l’agenzia di stampa

