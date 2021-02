angiuoniluigi : RT @leggoit: Luis Alberto racconta il suo magic moment a Gli Autogol: 'Mi isipiro a Riquelme' - leggoit : Luis Alberto racconta il suo magic moment a Gli Autogol: 'Mi isipiro a Riquelme' - GerardoPetti1 : @FrancescoDL80 @ProfidiAndrea @GruppoEsperti Andrei con De Paul È il calciatore più decisivo dell’udinese, tira rig… - GuitianJuan : 'Subite al rayo al fin, morocha' -Luis Alberto Spinetta - GenaroR93847595 : @RutaElectoralmx @GobiernoCholula @JoseJuanEsp @TonantzinFdz @LAlbertoArriaga Luis Alberto Arriaga -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto

'Mi ispiro a Valeron e Riquelme, quando era al Villareal era una cosa pazzesca'. In diretta Twich con 'Gli Autogol'si racconta e lo fa alla sua maniera, senza peli sulla lingua: 'In Italia i miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo che era come Xavi, anche se non aveva la corsa ma due piedi con cui ...non ha ricambi, la novità Akpa è una soluzione, ma Pereira per qualità e ruolo appare più adatto. Chi deve ritrovarsi è Strakosha, anche perché Reina come secondo non può avere un ...“Mi ispiro a Valeron e Riquelme, quando era al Villareal era una cosa pazzesca”. In diretta Twich con 'Gli Autogol' Luis Alberto si racconta e lo fa alla sua maniera, ...Una rimonta col botto. Riacciuffato il quarto posto, adesso si punta ancora più in alto. Lo mormorano e ci pensano tutti a Formello. Il ritorno in Champions diventa quasi ...