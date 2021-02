Lotteria Scontrini: ecco il calendario estrazioni 2021 con tutte le date (Di martedì 9 febbraio 2021) Con l’avvio della Lotteria degli Scontrini a partire dal 1 febbraio 2021 si avvicinano le prime, attese estrazioni e la distribuzione dei relativi premi messi in palio. Dunque il gioco a premi istituito dallo Stato ha finalmente un calendario preciso con tutte le estrazioni che si verificheranno nell’arco del 2021. Lotteria Scontrini: tutti i premi in palio e come riscuoterli La prima estrazione mensile è stata fissata nella data di giovedì 11 marzo, per quanto riguarda gli Scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio. Invece, la prima estrazione settimanale si terrà soltanto tra qualche mese, a partire da giovedì 10 giugno. Vediamo ora un breve riepilogo della funzione di questa Lotteria ... Leggi su leggioggi (Di martedì 9 febbraio 2021) Con l’avvio delladeglia partire dal 1 febbraiosi avvicinano le prime, attesee la distribuzione dei relativi premi messi in palio. Dunque il gioco a premi istituito dallo Stato ha finalmente unpreciso conleche si verificheranno nell’arco del: tutti i premi in palio e come riscuoterli La prima estrazione mensile è stata fissata nella data di giovedì 11 marzo, per quanto riguarda gliemessi dall’1 al 28 febbraio. Invece, la prima estrazione settimanale si terrà soltanto tra qualche mese, a partire da giovedì 10 giugno. Vediamo ora un breve riepilogo della funzione di questa...

Esterin62237737 : RT @RVincentimmi: La lotteria degli scontrini is the new' VASELINA '. Buon giorno cosi??. - CarloCostelli : RT @micheleleccese: Sto bevendo così tanto da quando è iniziata questa pandemia, che se partecipo alla lotteria degli scontrini, vinco un s… - repubblica : ?? Lotteria degli scontrini, dal cinema alla benzina: tutte le spese escluse. Ecco le regole pubblicate sul sito uff… - maurocattacin : @FartFromAmerika @carmentpf E invece la lotteria degli scontrini cos'è?!?!?! - ADUC1 : #LOTTERIADEGLISCONTRINI . Non serve conservarli, ma…. Non è proprio così… -