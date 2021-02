LIVE Sci alpino, SuperG donne Mondiali in DIRETTA: gara cancellata per la nebbia! Caos calendario! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 14.31 Dopo una pantomima di 90 minuti, alla fine ha vinto la nebbia. Non si vedeva nulla, giusta la cancellazione. Si è atteso fin troppo… 14.30 UFFICIALE! Cancellato il SuperG femminile. Ormai era il segreto di Pulcinella… 14.28 Le azzurre Pichler e Melesi, apripista della gara, si sono tolte il pettorale. Dunque ormai manca solo l’ufficialità… 14.27 Roberta Melesi sbuffa in partenza. L’azzurra è una delle apripista. 14.23 Ricordiamo che alle 14.30 la giuria prenderà la decisione finale. O si gareggia o si torna in albergo… 14.21 La situazione non è migliorata, non vediamo come si possa gareggiare. Non si vede nulla, è troppo pericoloso… 14.19 Attenzione, pare che alle 14.30 si parta davvero… 14.16 Questa l’ipotesi ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 14.31 Dopo una pantomima di 90 minuti, alla fine ha vinto la nebbia. Non si vedeva nulla, giusta la cancellazione. Si è atteso fin troppo… 14.30 UFFICIALE! Cancellato ilfemminile. Ormai era il segreto di Pulcinella… 14.28 Le azzurre Pichler e Melesi, apripista della, si sono tolte il pettorale. Dunque ormai manca solo l’ufficialità… 14.27 Roberta Melesi sbuffa in partenza. L’azzurra è una delle apripista. 14.23 Ricordiamo che alle 14.30 la giuria prenderà la decisione finale. O si gareggia o si torna in albergo… 14.21 La situazione non è migliorata, non vediamo come si possa gareggiare. Non si vede nulla, è troppo pericoloso… 14.19 Attenzione, pare che alle 14.30 si parta davvero… 14.16 Questa l’ipotesi ...

