LIVE Berrettini-Anderson 0-0, Australian Open in DIRETTA: si comincia! Al servizio il sudafricano (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 09.12 C'è un po' di pubblico alla Margaret Court Arena. h 09.11 I giocatori si stanno scaldando. h 09.08 E' stato effettuato il sorteggio sarà Anderson a servire per primo. h 09.05 Il miglior risultato di Matteo Berrettini agli Australian Open è il secondo turno raccolto l'anno scorso, mentre quello di Kevin Anderson è il quarto turno centrato nel 2013, 2014 e 2015. h 09.00 A breve i giocatori sono attesi dall'ingresso in campo per iniziare poi a riscaldarsi. h 08.55 Ci si attende una partita fatta di molti servizi incisivi e pochi scambi lunghi. h 08.50 Posizione numero 10 per l'azzurro nel ranking ATP, posizione numero 81 per il sudafricano. h 08.45 Non ci sono precedenti fra i due, che si affrontano per ...

