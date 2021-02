Juve-Inter, polemiche tra Bonucci e Conte: “Devi rispettare l’arbitro” (Di martedì 9 febbraio 2021) Si accendono anche in campo gli animi per Juventus-Inter, dopo 10? c’è stato un penalty non assegnato ai nerazzurri per un ipotetico fallo su Lautaro, probabilmente Mariani ha preso la decisione corretta in quanto Bernardeschi viene colpito dall’argentino e non viceversa. Poco dopo è arrivato il giallo a Darmian per un Intervento falloso e ci sono state scintille tra Leonardo Bonucci e Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro protestava per il cartellino e nei minuti precedenti si era fatto sentire anche per il mancato rigore, il difensore bianconero lo ha invitato a rispettare l’arbitro. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Si accendono anche in campo gli animi perntus-, dopo 10? c’è stato un penalty non assegnato ai nerazzurri per un ipotetico fallo su Lautaro, probabilmente Mariani ha preso la decisione corretta in quanto Bernardeschi viene colpito dall’argentino e non viceversa. Poco dopo è arrivato il giallo a Darmian per unvento falloso e ci sono state scintille tra Leonardoe Antonio. Il tecnico nerazzurro protestava per il cartellino e nei minuti precedenti si era fatto sentire anche per il mancato rigore, il difensore bianconero lo ha invitato a. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

