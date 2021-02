Il Sole 24 Ore: sta naufragando l’operazione fondi per i diritti tv Serie A (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono giorni importanti, per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A. I presidenti dei venti club stanno valutando le proposte di DAZN e Sky per il prossimo triennio. Nonostante l’offerta di DAZN sia economicamente più vantaggiosa, resta ancora qualche dubbio residuo sull’opportunità di trasmettere il campionato in streaming, abbandonando la garanzia e la fidelizzazione dell’utente con la visione su piattaforma satellitare. Tuttavia, scrive Il Sole 24 Ore, “la maggior parte dei presidenti – gran parte dei quali se non proprio tutti convinti che Dazn abbia alle spalle Tim, non credendo evidentemente alle smentite dell’ex monopolista che si è dichiarato disinteressato – sarebbero per accettare la proposta della piattaforma di casa Perform”. Per questo motivo, la decisione è stata rinviata a giovedì, quando ci sarà l’assemblea di Lega ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono giorni importanti, per l’assegnazione deitv dellaA. I presidenti dei venti club stanno valutando le proposte di DAZN e Sky per il prossimo triennio. Nonostante l’offerta di DAZN sia economicamente più vantaggiosa, resta ancora qualche dubbio residuo sull’opportunità di trasmettere il campionato in streaming, abbandonando la garanzia e la fidelizzazione dell’utente con la visione su piattaforma satellitare. Tuttavia, scrive Il24 Ore, “la maggior parte dei presidenti – gran parte dei quali se non proprio tutti convinti che Dazn abbia alle spalle Tim, non credendo evidentemente alle smentite dell’ex monopolista che si è dichiarato disinteressato – sarebbero per accettare la proposta della piattaforma di casa Perform”. Per questo motivo, la decisione è stata rinviata a giovedì, quando ci sarà l’assemblea di Lega ...

sole24ore : L’ex presidente della Bce ha da tempo aderito ai nuovi filoni dell’economia che legano istruzione e sviluppo e punt… - MaurMaso : ....E SAREMO FOTTUTI !!!!!!!!! Governo Draghi, al via l’ultimo giorno di consultazioni - Il Sole 24 ORE - Giuggio72684862 : RT @ElioLannutti: Il testo della lettera della Bce al Governo italiano. Draghi deve completare il programma lacrime e sangue imposto dalla… - napolista : Il Sole 24 Ore: sta naufragando l'operazione fondi per i diritti tv Serie A Il tema caldo è l’assegnazione tra DAZN… - enrick81 : Per @CIAfra73 e @Federic01996 se volete sul blog potere ripotare la notizia di Mediaset interessata ai diritti stre… -