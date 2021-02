Il prefetto di Napoli | «Con la zona gialla è imprescindibile una maggiore maturità dei cittadini»

(Di martedì 9 febbraio 2021) Repubblicaintervista ildi, Marco Valentini. Il tema sono gli assembramenti e la folla registrati nelle strade della città nell’ultimo weekend. Ildifende il sistema dei controlli e invita iad avere comportamenti più responsabili. «I servizi di controllo sono accuratamente pianificati da mesi e funzionano. Sono adattati di volta in volta al mutare delle disposizioni sulla classificazione del territorio in rapporto all’evoluzione della pandemia». E spiega: «In, le forze dell’ordine sono prima di tutto impegnate ad accertare che da parte degli esercizi commerciali vengano rispettati gli orari e i divieti previsti dalle norme e che ciascuno indossi i dispositivi di protezione individuale. Quando migliaia di ...

C'è qualcosa che non sta funzionando nei controlli, prefetto Valentini? 'I servizi di controllo ... Lo abbiamo visto a Napoli, ma anche in tutte le grandi città italiane, come testimoniato dalle ...