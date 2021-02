Il governatore Draghi detta il programma al Draghi premier Il punto di Mastrapasqua

Leggi su formiche

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il 31 maggio 2011 Marioleggeva le sue ultime “Considerazioni finali” all’assemblea annuale della Banca d’Italia. Dopo cinque anni dastava per lasciare il Paese per guidare la Bce. Si sarebbe insediato all’inizio di novembre di quell’anno, e ad agosto avrebbe sottoscritto – come presidente entrante, insieme al presidente uscente, Jean-Claude Trichet – la nota lettera al Governo italiano che pose le basi per la fine del Governo Berlusconi e la nascita del Governo Monti. In quella lettera era contenuto undi governo che Francoforte (e Bruxelles) richiedeva (imponeva) all’Italia. Con qualche ruvidezza in più – come il passaggio che prefigurava una possibile riduzione di stipendi nel pubblico impiego: “Il Governo dovrebbe valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, ...