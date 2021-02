Governo: Salvini, 'impegno Draghi per riduzione tasse a partire da Irpef' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - Da Draghi c'è "l'impegno a lavorare per ridurre il carico fiscale a partire dall'Irpef". Lo ha detto Matteo Salvini lasciando la Camera dopo le consultazioni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - Dac'è "l'a lavorare per ridurre il carico fiscale adall'". Lo ha detto Matteolasciando la Camera dopo le consultazioni.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché… - fattoquotidiano : Il governo Draghi non è ancora nato e rischia già di spaccarsi proprio sul tema che ha provocato la caduta del Cont… - alegio957 : RT @NFratoianni: #Salvini propone a Draghi di adottare il modello #Lombardia nella gestione della pandemia e come peculiarità del nuovo gov… - icapponidirenzo : @AndreaOrlandosp Non si sa perché queste cose non potevano farsi con il governo Conte, ci volevano proprio Salvini e Berlusconi? -