Giulia De Lellis confessa: “Mi sono pentita di alcuni piercing e tatuaggi” (Di martedì 9 febbraio 2021) L’influencer romana, Giulia De Lellis in una confessione a cuore aperto con i suoi fan ha raccontato delle sue esperienze su microdermal piercing e dei tattoo fatti da ragazzina…Vediamo cos’ha detto. Giulia De Lellis in un racconto a cuore aperto ai suoi follower racconta le sue esperienze da ragazzina, dai microdermal piercing e i tattoo. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 9 febbraio 2021) L’influencer romana,Dein una confessione a cuore aperto con i suoi fan ha raccontato delle sue esperienze su microdermale dei tattoo fatti da ragazzina…Vediamo cos’ha detto.Dein un racconto a cuore aperto ai suoi follower racconta le sue esperienze da ragazzina, dai microdermale i tattoo. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lifeoffederyca : RT @lvpinsbb: ma giulia de lellis perché non si fa i cazzi suoi? #tzvip - fangirlobv : RT @lvpinsbb: ma giulia de lellis perché non si fa i cazzi suoi? #tzvip - lvpinsbb : ma giulia de lellis perché non si fa i cazzi suoi? #tzvip - brigioland : @chiaracity @ordinelepizze giulia de lellis non è un'autrice solo perché ha scritto un libro, e poi questa scelta n… - brigioland : @chiaracity @ordinelepizze ma è proprio una questione di cultura, cioè è come se la prof di italiano ti chiedesse s… -