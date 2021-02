Giorgia Meloni: “Mi auguro che Draghi dica basta alle limitazioni a colpi di Dpcm” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Mi auguro che Draghi, quando formerà il governo, voglia dire basta al metodo di limitare la libertà delle persone a colpi di Dpcm, questo non si può più consentire“. A dirlo è la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dopo il colloquio col premier incaricato Mario Draghi a Montecitorio. “Fratelli d’Italia ha chiesto la riapertura di tutte le attività con il rispetto dei protocolli e portato una serie di proposte storiche di Fratelli d’Italia come il tema della messa in sicurezza degli anziani” ha aggiunto Meloni. E ancora: “Il presidente Draghi immagina che le tasse non aumenteranno, e questa è una bella notizia. Immagina un sistema fiscale improntato alla progressività, il che sembra escludere l’ipotesi di una ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “Miche, quando formerà il governo, voglia direal metodo di limitare la libertà delle persone adi, questo non si può più consentire“. A dirlo è la leader di Fratelli d’Italia,, dopo il colloquio col premier incaricato Marioa Montecitorio. “Fratelli d’Italia ha chiesto la riapertura di tutte le attività con il rispetto dei protocolli e portato una serie di proposte storiche di Fratelli d’Italia come il tema della messa in sicurezza degli anziani” ha aggiunto. E ancora: “Il presidenteimmagina che le tasse non aumenteranno, e questa è una bella notizia. Immagina un sistema fiscale improntato alla progressività, il che sembra escludere l’ipotesi di una ...

