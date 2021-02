Fognini-Caruso in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Fabio Fognini e Salvatore Caruso si affrontano in un derby tutto azzurro al secondo turno degli Australian Open 2021. Entrambi hanno messo a segno una vittoria di rilievo nei rispettivi debutti allo Slam Down Under. Il ligure si è sbarazzato in tre set del francese Herbert, mentre per il siciliano è arrivata l’affermazione in altrettanti parziali sullo svizzero Laaksonen. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata di giovedì 11 febbraio con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del match è ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Fabioe Salvatoresi affrontano in un derby tutto azzurro al secondo turno degli. Entrambi hanno messo a segno una vittoria di rilievo nei rispettivi debutti allo Slam Down Under. Il ligure si è sbarazzato in tre set del francese Herbert, mentre per il siciliano è arrivata l’affermazione in altrettanti parziali sullo svizzero Laaksonen. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata di giovedì 11 febbraio conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del match è ...

