Fazzini | il signore del meteo dei Mondiali di sci | ' Ma adesso sogno la Formula uno'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Come inizio non c'è male. La combinata alpina femminile in programma ieri è stata rinviata causa neve. Domenica, (sempre causa) erano state invertite le prove di SuperG e Slalom quando durante ...

Ultime Notizie dalla rete : Fazzini signore

Corriere Adriatico

Quando Massimilianoha accettato l'incarico di previsore meteo per i mondiali di sci di Cortina 2021 non pensava certo di trovarsi difronte a una perturbazione micidiale che avrebbe costretto ...«Per un anzianocome me avere 400mila followers in un'app per ragazzi è una cosa pazzesca. ... Speravo mi rispondesse anche le sorelle, con le quali ha messo in piedi delle litigate ...Come inizio non c’è male. La combinata alpina femminile in programma ieri è stata rinviata causa neve. Domenica, (sempre causa meteo) erano state invertite le prove di SuperG ...