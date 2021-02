E ora Google che fa? Per non pagare gli editori minaccia di lasciare anche l’Europa? (Di martedì 9 febbraio 2021) Si parte da due presupposti. Il Digital Services Act e il Digital Markets Act sono le due bozze fondamentali di regolamenti dell’Unione Europea che rientrano nella sfera più ampia della regolamentazione dei rapporti tra i giganti del web (come Google e Facebook, ad esempio) e i singoli editori che producono informazione. Lo schema che si è venuto a creare, da qualche tempo anche in Europa, sembra essere quello che permetterà alle grandi compagnie di negoziare degli accordi con gli editori al fine di poter usufruire dei loro contenuti. Su questa stessa linea, tuttavia, nei mesi scorsi si è registrata una posizione molto più forte, quella dell’Australia: lo Stato, infatti, sta per licenziare una legge che prevede delle regole molto più stringenti per questa negoziazione tra gli editori e gli OTT e che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 febbraio 2021) Si parte da due presupposti. Il Digital Services Act e il Digital Markets Act sono le due bozze fondamentali di regolamenti dell’Unione Europea che rientrano nella sfera più ampia della regolamentazione dei rapporti tra i giganti del web (comee Facebook, ad esempio) e i singoliche producono informazione. Lo schema che si è venuto a creare, da qualche tempoin Europa, sembra essere quello che permetterà alle grandi compagnie di negoziare degli accordi con glial fine di poter usufruire dei loro contenuti. Su questa stessa linea, tuttavia, nei mesi scorsi si è registrata una posizione molto più forte, quella dell’Australia: lo Stato, infatti, sta per licenziare una legge che prevede delle regole molto più stringenti per questa negoziazione tra glie gli OTT e che ...

Ultime Notizie dalla rete : ora Google Mi TV Q1 75: Xiaomi sbaraglia tutti con un QLED da 75'' a 999 euro

... offrendo l'accesso completo al Play Store e il supporto a Google Assistant e ad Alexa. E che il Mi ...'delusioni'? Tre ingressi HDMI iniziano a essere pochi al giorno d'oggi e spiace doversi per ora ...

Quando è Carnevale 2021? Da Venezia ad Acireale la festa è online

Quando Carnevale 2021? In questi giorni una delle domande pi ricorrenti poste su Google. La risposta facile. Stando al calendario, quest anno il momento clou della festa, Marted ... per circa un ora e ...

Privacy, ora anche Google studia una funzione anti-tracciamento l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige I vaccini, Big Pharma e noi: vediamo che cosa ci svela Google

Sui vaccini sei domande principali. A conferma che una buona parte delle indagini sociologiche potrebbe essere svolta analizzando le ricerche in rete ...

Google Daydream perde pezzi: addio a Play Store e Discover

Google Daydream da poche ore non ha più accesso al Play Store. Nemmeno la sezione "Discover" funziona più correttamente. La notizia è in un certo senso scontata: la società di Mountain View aveva annu ...

