Draghi al governo, oggi ci sarà la fiducia? (Di martedì 9 febbraio 2021) Consultazioni governo, le priorità di Salvini: la possibilità di un ritorno pian piano alla vita è una riflessione espressa anche da Draghi e condivisa dallo stesso Salvini. Il M5s ha avuto sin da subito le idee chiare sulla fiducia a Draghi. Una sola condizione hanno posto: si lavorerà con Conte. Crimi: "Nella formazione di governo L'articolo proviene da Webmagazine24.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - LNN999 : RT @marco_gervasoni: Perché tutte queste pressioni su @GiorgiaMeloni anche dal cdx perché entri al governo? Possibile che non capiate che,… - Minutza2 : RT @Etruria72: Fra poco potrebbe esserci un governo di: 'Draghi', saltimbanchi, nani e ballerine. La Costituzione 'tradita' dal Presidente… -