Doping, due arresti e cinque denunce a Cagliari: “Traffico clandestino di anabolizzanti per alterare le prestazioni degli atleti” (Di martedì 9 febbraio 2021) Due persone sono state arrestate e altre cinque denunciate per Doping a Cagliari. Un vero e proprio gruppo criminale specializzato nel Traffico e nello smercio di sostanze dopanti e droga attivo in tutta la Sardegna è stato sgominato dai carabinieri del Nas nel corso di un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 600 fiale di farmaci anabolizzanti e dopanti importate illegalmente e 13mila euro. I reati ipotizzati a carico dei sette indagati sono “Traffico clandestino di farmaci ad azione anabolizzante e stupefacente al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti“, “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “ricettazione”. Solo ad alcuni dei sette indagati è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Due persone sono state arrestate e altredenunciate per. Un vero e proprio gruppo criminale specializzato nele nello smercio di sostanze dopanti e droga attivo in tutta la Sardegna è stato sgominato dai carabinieri del Nas nel corso di un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 600 fiale di farmacie dopanti importate illegalmente e 13mila euro. I reati ipotizzati a carico dei sette indagati sono “di farmaci ad azione anabolizzante e stupefacente al fine dileagonistiche“, “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “ricettazione”. Solo ad alcuni dei sette indagati è stato ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Doping, due arresti e cinque denunce a Cagliari: “Traffico clandestino di anabolizzanti per alterare le prestazioni de… - fattoquotidiano : Doping, due arresti e cinque denunce a Cagliari: “Traffico clandestino di anabolizzanti per alterare le prestazioni… - Noovyis : (Doping, due arresti e cinque denunce a Cagliari: “Traffico clandestino di anabolizzanti per alterare le prestazion… - giornaleradiofm : Doping: 2 arresti e 5 indagati per traffico farmaci illegali: (ANSA) - CAGLIARI, 09 FEB - Due arresti, cinque denun… - BarbagobboB : @GerryAlfa78 @pisto_gol Mah, mi risulta che le storie brutte di doping siano legate più al tuo Maradona che alla Ju… -