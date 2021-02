De Corato | FdI | ' In città non c' è sicurezza | il tempo di Sala è finito'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nulla di nuovo in casa centrodestra. Manca ancora il candidato alle Comunali di quest'anno: la Lega punta sul manager Roberto Rasia Del Polo, ma non c'è convergenza dei partiti. 'Dobbiamo darci una ...

Ultime Notizie dalla rete : Corato FdI

Leggo.it

... già compromessa dal Covid' avverte Riccardo De, assessore regionale alla Sicurezza in quota ... Quale peso avràalle Comunali? 'Siamo un partito coerente, che non viene a patti: non a caso, a ...... flash mob organizzato dain collaborazione con Gioventù Nazionale "per denunciare la situazione di degrado della stazione di San Donato Milanese. Partecipa tra gli altri Riccardo De. ...Nulla di nuovo in casa centrodestra. Manca ancora il candidato alle Comunali di quest’anno: la Lega punta sul manager Roberto Rasia Del Polo, ma non c’è convergenza dei ...Da anni al centro di polemiche e scontri, la stazione di San Donato rimane un luogo di piccola criminalità e abbandono. Fratelli d'Italia promette battaglia contro una amministrazione poco presente su ...