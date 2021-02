Dal M5S no a un governo tecnico Governo, la verità sul blitz di Grillo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) No a un Governo meramente tecnico che la base dei 5 Stelle boccerebbe al 99,99%. E' questo il senso del blitz di Beppe Grillo che ha portato il reggente dei pentastellati Vito Crimi a sospendere temporaneamente la votazione su Rousseau sul nascente Governo Draghi. Votazione che, in realtà, potrebbe ripartire in ogni momento senza attendere le canoniche 24 ore. Il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) No a unmeramenteche la base dei 5 Stelle boccerebbe al 99,99%. E' questo il senso deldi Beppeche ha portato il reggente dei pentastellati Vito Crimi a sospendere temporaneamente la votazione su Rousseau sul nascenteDraghi. Votazione che, in realtà, potrebbe ripartire in ogni momento senza attendere le canoniche 24 ore. Il... Segui su affaritaliani.it

M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - dellorco85 : Oggi alcune garanzie e rassicurazioni chieste dal M5S hanno avuto una risposta: fondi ambiente, ministero transizio… - DaniloToninelli : Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton… - lubu63 : RT @VittorioXlater: Dal @pdnetwork: 'Mai più con #Renzi! E' inaffidabile!' Questi invece sono affidabili, invece. @pdnetwork https://t.… - AngelaAngelmi : RT @jacopo_iacoboni: Mi chiedo se una vergogna come il post antisemita della consigliera del M5S l’avesse fatta uno delle Lega che carosell… -