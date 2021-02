Coronavirus | è allarme per un nuovo effetto devastante Salgono i contagi e i decessi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il bollettino del 9 febbraio registra una lieve risalita die di. I nuovi casi disono 10.630 (ieri erano +7.970), mentre isono 422 (ieri erano +307). Numeri che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 92.002 e i casi a quota 2.655.319 da febbraio 2020. Il tasso di positività è del 3,9%. I guaritia 2.149.350 (+15.827). I casi attualmente positivi sono 413.967 (-5.637), di cui 19.512 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.143. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia. I vaccinati in totale sono 2.659.849., cervello sotto attacco Ma c’è anche unche è uno degli effetti più devastanti del ...

...britannici per un'ulteriore mutazione emergente della cosiddetta variante inglese del, ... nel quadro d'un grado dial momento apparentemente inferiore.La scuola sarà una delle priorità del nuovo governo Draghi , ma per il governatore della Campania , Vincenzo De Luca , i dati sui contagi dasono troppo alti per continuare con la didattica in presenza . Il presidente della Regione, dopo la riunione dell'Unità di Crisi della Campania sulla verifica della situazione Covid nelle ...MINTURNO – E’ drammatica la situazione di tanti infermieri negli ospedali, che attendono da diverse settimane ancora di essere vaccinati, nonostante nel frattempo sia partita la campagna di vaccinazio ...Cresce di altri 2 punti percentuali l'occupazione delle aree critiche da parte di pazienti positivi. Dato che pone l'Umbria prima in Italia ...