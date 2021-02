Conte non va a casa, sarà candidato alle suppletive a Siena e sostenuto dal trio Pd-M5S-Leu (Di martedì 9 febbraio 2021) Giuseppe Conte sarà candidato alle elezioni suppletive della Camera, nel collegio uninominale di Siena, per il seggio lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Che si è dimesso da deputato del Pd a novembre scorso dopo essere stato eletto presidente di Unicredit. La notizia è riportata oggi dal Corriere della Sera. Conte candidato a Siena, ancora non c’è una data Il giornale specifica anche che una data per il voto ancora non c’è, sarà materia di competenza del governo guidato da Mario Draghi, anche se l’esecutivo dimissionario aveva prescritto – in un articolo del decreto Ristori quater – le urne aperte «entro il 31 marzo». Conte ieri ha escluso una candidatura a sindaco di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Giuseppeelezionidella Camera, nel collegio uninominale di, per il seggio lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Che si è dimesso da deputato del Pd a novembre scorso dopo essere stato eletto presidente di Unicredit. La notizia è riportata oggi dal Corriere della Sera., ancora non c’è una data Il giornale specifica anche che una data per il voto ancora non c’è,materia di competenza del governo guidato da Mario Draghi, anche se l’esecutivo dimissionario aveva prescritto – in un articolo del decreto Ristori quater – le urne aperte «entro il 31 marzo».ieri ha escluso una candidatura a sindaco di ...

borghi_claudio : E adesso? Lo volevamo tutti... Conte si tira fuori: 'Draghi interlocutore serio ma non entro nel governo' - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : Salvini incoerenteeee prima così - renton1972 : RT @BelpietroTweet: C'è il pericolo che l'armata giallorossa, sebbene in rotta, condizioni il governo. L'economista non deve riconfermare i… - FabioVaio : RT @GiorgiaMeloni: Fateci capire, non si può votare per eleggere il nuovo Parlamento, ma diventa possibile per dare una poltrona a Conte? h… -