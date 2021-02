Conte diventerà deputato? L’ipotesi delle suppletive di Siena e le reazioni del web (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo il Corriere della Sera il premier uscente Conte potrebbe trovare un exit strategy rientrando in Parlamento come deputato attraverso le suppletive di Siena. Ma quali sono state le reazioni del web? Scartata L’ipotesi della possibile corsa come sindaco di Roma, oggetto fra l’altro di recente discussione con M5S e PD, per Giuseppe Conte la strada per rimanere in politica potrebbe essere quella di diventare onorevole. Ma com’è possibile dato che imminentemente non è previsto un ritorno alle urne? Una strada c’è, e si chiamano elezioni suppletive. Dopo l’incontro online con vertici e deputati del M5S, che si svolto durante le giornate di sabato e domenica, spunta fuori la possibilità che Conte possa correre per il seggio lasciato ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo il Corriere della Sera il premier uscentepotrebbe trovare un exit strategy rientrando in Parlamento comeattraverso ledi. Ma quali sono state ledel web? Scartatadella possibile corsa come sindaco di Roma, oggetto fra l’altro di recente discussione con M5S e PD, per Giuseppela strada per rimanere in politica potrebbe essere quella di diventare onorevole. Ma com’è possibile dato che imminentemente non è previsto un ritorno alle urne? Una strada c’è, e si chiamano elezioni. Dopo l’incontro online con vertici e deputati del M5S, che si svolto durante le giornate di sabato e domenica, spunta fuori la possibilità chepossa correre per il seggio lasciato ...

Benetton94M : @mariannaaprile Mi sembra che il M5S con Conte diventerà un IdV 2.0 - rpp_tweet : RT @carmelopalma: Di questo passo, in poche settimane anche Salvini diventerà un fortissimo riferimento del mondo progressista, scalzando C… - GaetanoBresci9 : RT @carmelopalma: Di questo passo, in poche settimane anche Salvini diventerà un fortissimo riferimento del mondo progressista, scalzando C… - radiorock4 : RT @carmelopalma: Di questo passo, in poche settimane anche Salvini diventerà un fortissimo riferimento del mondo progressista, scalzando C… - Lojero_Mattia : RT @carmelopalma: Di questo passo, in poche settimane anche Salvini diventerà un fortissimo riferimento del mondo progressista, scalzando C… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte diventerà Governo Draghi, programma e incontri di oggi: le news

Questo fondo diventerà un successo per l'Europa solo se non sprechiamo i soldi per spese orientate ... Tutto questo non verrà meno, come non si è rotta la coalizione all'epoca del primo governo Conte. ...

Governo Draghi, la diretta delle consultazioni. Burocrazia, fisco e giustizia civile: nel programma 3 macro riforme. E l'allungamento dell'...

...qui l'ex presidente della Bce ha ottenuto i Sì della maggioranza che ha sostenuto il governo Conte ... 'Siccome il senatore Salvini in 12 ore da sovranista è diventato a europeista forse ora diventerà ...

Coronavirus: Conte, 'impennata contagi, non sarà facile, ancora sacrifici' Affaritaliani.it Questo fondoun successo per l'Europa solo se non sprechiamo i soldi per spese orientate ... Tutto questo non verrà meno, come non si è rotta la coalizione all'epoca del primo governo. ......qui l'ex presidente della Bce ha ottenuto i Sì della maggioranza che ha sostenuto il governo... 'Siccome il senatore Salvini in 12 ore da sovranista è diventato a europeista forse ora...