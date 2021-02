Coniugi scomparsi Bolzano, recuperato un corpo nell'Adige: forse è quello di Peter Neumair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I vigili del fuoco hanno recuperato dall'Adige un altro corpo. Si dovrebbe trattare della salma di Peter Neumair. Si tratta del secondo corpo rintracciato dopo il ritrovamento negli stessi luoghi, ad oltre un mese dalla scomparsa, del corpo di Laura Perselli, la donna bolzanina sparita nel nulla lo scorso 4 gennaio assieme al marito, le cui scarpe erano state rinvenute in riva al fiume poco giorni dopo la sparizione. Il corpo è stato trovato ad Ora, a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva restituito la salma della moglie. La coppia bolzanina è scomparsa lo scorso 4 gennaio. Nel frattempo è attesa per le prossime ore la decisione del tribunale del riesame che si deve esprimere sulla richiesta della difesa di annullare l'ordinanza di custodia ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I vigili del fuoco hannodall'un altro. Si dovrebbe trattare della salma di. Si tratta del secondorintracciato dopo il ritrovamento negli stessi luoghi, ad oltre un mese dalla scomparsa, deldi Laura Perselli, la donna bolzanina sparita nel nulla lo scorso 4 gennaio assieme al marito, le cui scarpe erano state rinvenute in riva al fiume poco giorni dopo la sparizione. Ilè stato trovato ad Ora, a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva restituito la salma della moglie. La coppia bolzanina è scomparsa lo scorso 4 gennaio. Nel frattempo è attesa per le prossime ore la decisione del tribunale del riesame che si deve esprimere sulla richiesta della difesa di annullare l'ordinanza di custodia ...

